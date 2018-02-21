В Госдуму РФ планируют внести проект закона о безотзывном вкладе для ипотеки
В России может появиться новый вид банковской услуги, речь идёт о безотзывном вкладе. Проект закона планируется внести в Госдуму РФ в марте-апреле. Об этом сообщила глава Молодежного парламента Мария Воропаева.
Анатолий Аксаков, занимающий пост председателя комитета нижней палаты Думы по финансовому рынку, подтвердил информацию в отношении того, что в скором времени может появиться возможность открывать безотзывные вклады. Речь идёт об упрощении процедуры оформления ипотечного кредита. Наличие специального денежного ресурса позволит погашать заемные средства в рамках заключенного договора. По мнению Аксакова, банкам выгодно использовать такой продукт, в данном случае деньги нельзя отозвать, кредитно-финансовые учреждения могут использовать их для решения своих бизнес-задач.
Было отмечено, что такой вид вклада сформировался ранее во Франции, Германии и других странах. Граждане накапливают денежные средства для внесения первоначального взноса, затем они получают в том же банке ипотечный кредит, причём по льготной ставке, подчеркнул депутат.
Анатолий Аксаков, занимающий пост председателя комитета нижней палаты Думы по финансовому рынку, подтвердил информацию в отношении того, что в скором времени может появиться возможность открывать безотзывные вклады. Речь идёт об упрощении процедуры оформления ипотечного кредита. Наличие специального денежного ресурса позволит погашать заемные средства в рамках заключенного договора. По мнению Аксакова, банкам выгодно использовать такой продукт, в данном случае деньги нельзя отозвать, кредитно-финансовые учреждения могут использовать их для решения своих бизнес-задач.
Было отмечено, что такой вид вклада сформировался ранее во Франции, Германии и других странах. Граждане накапливают денежные средства для внесения первоначального взноса, затем они получают в том же банке ипотечный кредит, причём по льготной ставке, подчеркнул депутат.
Автор: Семен Зайцев