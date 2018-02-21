Ольга Бузова похвасталась роскошным подарком от тайного воздыхателя
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась шикарным подарком от тайного поклонника. Он преподнес ей дорогое кольцо с изумрудом. Поклонники теледивы не сомневаются, что подарок сделал ей тот же человек, который ранее прислал знаменитости несколько тысяч роз.
Популярность Ольги Бузовой растет очень стремительно. Недавно в Сети появился ее новый клип на песню «Wi-Fi» с «самым красивым преступником» Джереми Миксом. Несмотря на успешную карьеру, свою личную жизнь Бузова пока не наладила. Ее первый супруг Дмитрий Тарасов уже успел жениться в третий раз и готовится стать отцом. Последние слухи о романе звезды «Дома-2» с Тимуром Батрутдиновым не подтвердились.
Поклонники уже давно заметили, что у Бузовой появился тайный поклонник. На днях в разделе «Истории» знаменитость показала кольцо с шикарным изумрудом, которое она надела на безымянный палец. Кадр Бузова подписала одним словом: «Спасибо».
Когда таинственный незнакомец захотел украсить дом певицы розами, он связался с ее помощниками и передал цветы. Впоследствии появилась информация, что за Бузовой ухаживает бизнесмен. Сейчас неизвестно, поддерживает ли артистка отношения с ним.
Популярность Ольги Бузовой растет очень стремительно. Недавно в Сети появился ее новый клип на песню «Wi-Fi» с «самым красивым преступником» Джереми Миксом. Несмотря на успешную карьеру, свою личную жизнь Бузова пока не наладила. Ее первый супруг Дмитрий Тарасов уже успел жениться в третий раз и готовится стать отцом. Последние слухи о романе звезды «Дома-2» с Тимуром Батрутдиновым не подтвердились.
Поклонники уже давно заметили, что у Бузовой появился тайный поклонник. На днях в разделе «Истории» знаменитость показала кольцо с шикарным изумрудом, которое она надела на безымянный палец. Кадр Бузова подписала одним словом: «Спасибо».
Когда таинственный незнакомец захотел украсить дом певицы розами, он связался с ее помощниками и передал цветы. Впоследствии появилась информация, что за Бузовой ухаживает бизнесмен. Сейчас неизвестно, поддерживает ли артистка отношения с ним.
Автор: Валерия Орлова