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Ольга Бузова похвасталась роскошным подарком от тайного воздыхателя
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась шикарным подарком от тайного поклонника. Он преподнес ей дорогое кольцо с изумрудом. Поклонники теледивы не сомневаются, что подарок сделал ей тот же человек, который ранее прислал знаменитости несколько тысяч роз.

Ольга Бузова похвасталась роскошным подарком от тайного воздыхателя


Популярность Ольги Бузовой растет очень стремительно. Недавно в Сети появился ее новый клип на песню «Wi-Fi» с «самым красивым преступником» Джереми Миксом. Несмотря на успешную карьеру, свою личную жизнь Бузова пока не наладила. Ее первый супруг Дмитрий Тарасов уже успел жениться в третий раз и готовится стать отцом. Последние слухи о романе звезды «Дома-2» с Тимуром Батрутдиновым не подтвердились.

Ольга Бузова похвасталась роскошным подарком от тайного воздыхателя


Поклонники уже давно заметили, что у Бузовой появился тайный поклонник. На днях в разделе «Истории» знаменитость показала кольцо с шикарным изумрудом, которое она надела на безымянный палец. Кадр Бузова подписала одним словом: «Спасибо».

Когда таинственный незнакомец захотел украсить дом певицы розами, он связался с ее помощниками и передал цветы. Впоследствии появилась информация, что за Бузовой ухаживает бизнесмен. Сейчас неизвестно, поддерживает ли артистка отношения с ним.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:51
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