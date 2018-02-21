Bigelow Aerospace заменит МКС двумя обитаемыми модулями
Американская компания Bigelow Aerospace к 2021 году заменит МКС двумя обитаемыми, автономными модулями B330-1 и B330-2. Сведения появились в микроблоге Twitter.
Специалисты Bigelow Aerospace приступили к работе после заявления президента США Дональда Трампа, который собрался прекратить финансирование проекта через 6 лет и сделать акцент только на коммерческих исследованиях. Основатель компании Роберт Бигелоу с администрацией политика не связывался, но всегда открыт для прямого диалога.
После запуска первых двух модулей инженеры создадут Olympus, в два раза превосходящий размеры жилого блока МКС. Для его доставки в космос потребуется ракета-носитель, способная перевозить груз весом до 80 тонн. Бигелоу не стал раскрывать детали проекта, рассказав только о сотрудничестве с ULA и SpaceX.
Ранее Бигелоу рассказал, что верит в существование инопланетян.
Специалисты Bigelow Aerospace приступили к работе после заявления президента США Дональда Трампа, который собрался прекратить финансирование проекта через 6 лет и сделать акцент только на коммерческих исследованиях. Основатель компании Роберт Бигелоу с администрацией политика не связывался, но всегда открыт для прямого диалога.
После запуска первых двух модулей инженеры создадут Olympus, в два раза превосходящий размеры жилого блока МКС. Для его доставки в космос потребуется ракета-носитель, способная перевозить груз весом до 80 тонн. Бигелоу не стал раскрывать детали проекта, рассказав только о сотрудничестве с ULA и SpaceX.
Ранее Бигелоу рассказал, что верит в существование инопланетян.
Автор: Джанабилова Татьяна П