Российский фристайлист завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Он стал третьим в ски-кроссе.
Первое место занял Брэйди Леман из Канады, а на втором месте оказался швейцарец Марк Бишофбергер. Отмечается, что Ридзик упал на старте заезда, но сумел продолжить выступление. Также упал и обладатель четвертого места Кевин Друри (Канада).
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева в короткой программе обновила мировой рекорд, набрав 81,61 балл.
Первое место занял Брэйди Леман из Канады, а на втором месте оказался швейцарец Марк Бишофбергер. Отмечается, что Ридзик упал на старте заезда, но сумел продолжить выступление. Также упал и обладатель четвертого места Кевин Друри (Канада).
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева в короткой программе обновила мировой рекорд, набрав 81,61 балл.
Автор: Сергей Сидорин