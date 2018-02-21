В Петербурге рабочие сбросили снег и лед на голову мальчика
В Санкт-Петербурге на голову мальчика упал снег с крыши, где работали сотрудники коммунальных служб. В результате ребенок попал в больницу с травмами шеи и головы. Обстоятельства случившегося продолжают выясняться.
По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 20 февраля. По материалам возбужденного уголовного дела, рабочие занимались чисткой крыши дома, находящегося на улице Адмирала Коновалова. Как обычно, они сбрасывали вниз лёд и снег.
Правила предполагают, что участок соответствующих работ должен быть огорожен, а внизу обычно находится человек, выполняющий обязанности дежурного. Соблюдался ли закон в этот раз, выясняют сотрудники правоохранительных органов. Однако получилось так, что снег и лёд полетели на голову 9-летнего учащегося школы. О его состоянии здоровья ничего не сообщается.
По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 20 февраля. По материалам возбужденного уголовного дела, рабочие занимались чисткой крыши дома, находящегося на улице Адмирала Коновалова. Как обычно, они сбрасывали вниз лёд и снег.
Правила предполагают, что участок соответствующих работ должен быть огорожен, а внизу обычно находится человек, выполняющий обязанности дежурного. Соблюдался ли закон в этот раз, выясняют сотрудники правоохранительных органов. Однако получилось так, что снег и лёд полетели на голову 9-летнего учащегося школы. О его состоянии здоровья ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова