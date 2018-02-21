В Иркутске пропавшая жительница Таганрога найдена убитой
В Иркутске пропавшая 18 февраля 41-летняя жительница Таганрога найдена убитой. Сведения со ссылкой на сотрудников МВД появились в СМИ.
Сообщается, женщина прилетела в Иркутск и планировала добраться до Новосибирска на самолете. Аэропорт таганроженка покинула на такси, находящемся на балансе компании «Максим», после этого связь с гражданкой оборвалась. Путь следования неизвестен.
Тело пропавшей найдено со следами, характерными при насильственных действиях. Личность водителя установлена. Полицейские провели опрос мужчины, но доказать причастность к убийству не смогли. Таксист рассказал, что оставил клиентку в Свердловском районе. Расследование открытого уголовного дела продолжается.
Сообщается, женщина прилетела в Иркутск и планировала добраться до Новосибирска на самолете. Аэропорт таганроженка покинула на такси, находящемся на балансе компании «Максим», после этого связь с гражданкой оборвалась. Путь следования неизвестен.
Тело пропавшей найдено со следами, характерными при насильственных действиях. Личность водителя установлена. Полицейские провели опрос мужчины, но доказать причастность к убийству не смогли. Таксист рассказал, что оставил клиентку в Свердловском районе. Расследование открытого уголовного дела продолжается.
Автор: Джанабилова Татьяна П