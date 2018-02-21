Hyundai Santa Fe нового поколения официально представили
Hyundai Santa Fe в составе нового поколения показана официально. Дебют 4 поколения модели прошел в Южной Корее. Европейскую версия автомобиля будет представлена в марте. При этом сегодня, 21 февраля, марка провела публичную презентацию своей новинки и раскрыла характеристики модели.
Доля стали высокой прочности в составе конструкции кузова повысилась в 2,5 раза, а жесткость при проверке на кручение показала значение на 15,4% большее. Подобно модели третьего поколения, новинка станет поставляться в 5- и 7-местном вариантах. Минимальный объем багажника 2-рядного «паркетника» увеличен до 625 л, для 7-местной версии – до 130 л. Интерьер отличается новой отделкой, а также улучшенной шумоизоляцией.
Силовые агрегаты у Santa Fe 4-го поколения соответствуют уровню прошлой генерации, однако бензиновый турбодвигатель дефорсировали до 235 л.с. Дизельные моторы остались прежними: объемом 2 л на 186 л.с. и 2,2 л на 202 л.с. Все двигатели используются в паре с 8-диапазонной АКПП. Привод полный или передний, а для кроссовера предусмотрено использование постоянного переднего привода и электрической муфты подключения задней оси.
Помимо этого, новинка получит электроусилитель руля, размещенный на реечном механизме, системы предупреждения фронтального столкновения, Safety Exit Assist, светодиодную оптику, камеру кругового обзора, круиз-контроль, систему мультимедиа, голосовое управление, проекционный дисплей. Контролировать отдельные функции автомобиля можно при помощи смартфона. В частности, это относится к запуску двигателя, контроль уровня топлива и открытия двери.
В Корее заказы нового Hyundai Santa Fe утверждаются с 7 февраля 2018-го. Стоимость бензинового кроссовера начинается с отметки в 28,15 млн вон, что эквивалентно приблизительно 1,484 млн рублей. По словам представителя марки, в Южной Корее уже зарезервировали свыше 14,2 тысячи моделей нового поколения.
Доля стали высокой прочности в составе конструкции кузова повысилась в 2,5 раза, а жесткость при проверке на кручение показала значение на 15,4% большее. Подобно модели третьего поколения, новинка станет поставляться в 5- и 7-местном вариантах. Минимальный объем багажника 2-рядного «паркетника» увеличен до 625 л, для 7-местной версии – до 130 л. Интерьер отличается новой отделкой, а также улучшенной шумоизоляцией.
Силовые агрегаты у Santa Fe 4-го поколения соответствуют уровню прошлой генерации, однако бензиновый турбодвигатель дефорсировали до 235 л.с. Дизельные моторы остались прежними: объемом 2 л на 186 л.с. и 2,2 л на 202 л.с. Все двигатели используются в паре с 8-диапазонной АКПП. Привод полный или передний, а для кроссовера предусмотрено использование постоянного переднего привода и электрической муфты подключения задней оси.
Помимо этого, новинка получит электроусилитель руля, размещенный на реечном механизме, системы предупреждения фронтального столкновения, Safety Exit Assist, светодиодную оптику, камеру кругового обзора, круиз-контроль, систему мультимедиа, голосовое управление, проекционный дисплей. Контролировать отдельные функции автомобиля можно при помощи смартфона. В частности, это относится к запуску двигателя, контроль уровня топлива и открытия двери.
В Корее заказы нового Hyundai Santa Fe утверждаются с 7 февраля 2018-го. Стоимость бензинового кроссовера начинается с отметки в 28,15 млн вон, что эквивалентно приблизительно 1,484 млн рублей. По словам представителя марки, в Южной Корее уже зарезервировали свыше 14,2 тысячи моделей нового поколения.
Автор: Валерий Антонов