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Гость из будущего сообщил об апокалипсисе на Земле в 3300 году
В Великобритании гость из будущего заявил, что к 3300 году мир будет находиться под контролем искусственного интеллекта, это может привести к апокалипсису. Мужчина сообщил, что родился в 3258 году в Манчестере, он напуган порабощением человечества роботами.

Гость из будущего сообщил об апокалипсисе на Земле в 3300 году

Видеосюжет, размещенный во всемирной сети, позволяет ознакомиться с информацией, представленной посланником из будущего. Мужчина прибыл в настоящее, так как ему необходимо предупредить человечество о грядущем конце света. Медиа-издание Mirror сообщает, что в ролике гость изменил голос, при этом он скрывает своё лицо. По его данным, в 3300 году земляне будут вести войну с армией роботов. Через несколько веков на планете всё будет контролировать гигантский компьютер, он возьмёт под свою «опеку» всё, что не успел охватить человек.

По мнению гостя, суперкомпьютер сможет создать умных роботов, способных принимать решения. Общение роботизированных систем друг с другом в итоге приведёт к войне с людьми, она начнётся 21 сентября 3300 года. «Никогда не было подобной войны», - цитируют британские массмедиа 42-летнего посланца из будущего.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:00
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