Microsoft разработала трость с виртуальной реальностью для незрячих людей
Корпорацией Microsoft была разработана VR-трость, помогающая слабовидящим и незрячим людям, плохо ориентирующимся в пространстве. По заявлениям специалистов компании, такое устройство будет способно воссоздавать в виртуальной реальности наиболее популярные маршруты для тренировок их прохождения без лишнего стресса.
Система будет состоять из длинного металлического стержня закрепляемого на поясе, и меньшего размера подвижно соединяемой трости, а также VR-шлема HTC Vive и специального трекера. Пользователь будет передвигаться как обычно, исследуя помещение с помощью трости, а при столкновении с виртуальным объектом замедляется и останавливается дальнейшее движение. Маленькие моторчики, закрепленные на конце устройства будут вибрировать в соответствии со столкновением трости к реальным объектам, а динамики в VR-шлеме будут передавать точный звук от различных препятствий и разных видов материалов, от звонких металлических до тихих деревянных. Также системе будет доступно обнаружение почти всех типов поверхностей, поэтому позволит определять где тротуарная плитка или асфальт, а где бордюры.
Внешне заметно отличие от реальной трости и она может показаться короче, но по заявлениям разработчиков VR версия способна раскладываться до нужных размеров, что более удобно при перевозках или хранении. Главной недоработкой пока считают симуляцию очень высоких стен, не вызывающих должной звукоизоляции в системе, что может сбивать с толку. Но специалисты с уверенностью заявляют об улучшениях и исправлении всех недостатков в будущем.
Такая система станет очень полезным устройством, и уже на многих диагностиках и проведенных симуляциях было доказано огромную полезность для лучшей ориентации в пространстве и помощи незрячим людям в облегчении жизни. Компания Microsoft уже представила ознакомительный видеоролик, посвященный новой технологии.
Система будет состоять из длинного металлического стержня закрепляемого на поясе, и меньшего размера подвижно соединяемой трости, а также VR-шлема HTC Vive и специального трекера. Пользователь будет передвигаться как обычно, исследуя помещение с помощью трости, а при столкновении с виртуальным объектом замедляется и останавливается дальнейшее движение. Маленькие моторчики, закрепленные на конце устройства будут вибрировать в соответствии со столкновением трости к реальным объектам, а динамики в VR-шлеме будут передавать точный звук от различных препятствий и разных видов материалов, от звонких металлических до тихих деревянных. Также системе будет доступно обнаружение почти всех типов поверхностей, поэтому позволит определять где тротуарная плитка или асфальт, а где бордюры.
Внешне заметно отличие от реальной трости и она может показаться короче, но по заявлениям разработчиков VR версия способна раскладываться до нужных размеров, что более удобно при перевозках или хранении. Главной недоработкой пока считают симуляцию очень высоких стен, не вызывающих должной звукоизоляции в системе, что может сбивать с толку. Но специалисты с уверенностью заявляют об улучшениях и исправлении всех недостатков в будущем.
Такая система станет очень полезным устройством, и уже на многих диагностиках и проведенных симуляциях было доказано огромную полезность для лучшей ориентации в пространстве и помощи незрячим людям в облегчении жизни. Компания Microsoft уже представила ознакомительный видеоролик, посвященный новой технологии.
Автор: Тригуб Сергей