Открытое тестирование постапокалиптического Darwin Project состоится на этой неделе
Разработчики студии Scavengers Studio сообщили, что открытое тестирование постапокалиптического Darwin Project для Xbox One и ПК состоится на этой неделе с 23 по 26 февраля. Игра была анонсирована во время пресс-конференции Microsoft на E3 2017, а ее выход запланирован на весну текущего года.
Действие игры проходит после апокалипсиса в Канаде. При подготовке человечества к ледниковому периоду возникает новый проект, представляющий собой смесь научного эксперимента и развлечения. Во время игры персонажам приходится преодолевать сильный холод и сражаться с соперниками на арене.
Darwin Project представляет из себя мультиплеер от третьего лица, в котором необходимо выжить. Игроки могут создавать и устанавливать ловушки, заключать союзы с противниками, чтобы остаться последним выжившим. Игра завершается, когда Солнце встает за горизонтом.
Действие игры проходит после апокалипсиса в Канаде. При подготовке человечества к ледниковому периоду возникает новый проект, представляющий собой смесь научного эксперимента и развлечения. Во время игры персонажам приходится преодолевать сильный холод и сражаться с соперниками на арене.
Darwin Project представляет из себя мультиплеер от третьего лица, в котором необходимо выжить. Игроки могут создавать и устанавливать ловушки, заключать союзы с противниками, чтобы остаться последним выжившим. Игра завершается, когда Солнце встает за горизонтом.
Автор: Сергей Сидорин