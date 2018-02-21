Анна Седокова раскрыла секреты роскошной шевелюры
Анна Седокова нашла минутку и раскрыла секреты роскошной шевелюры и ухода за густыми волосами. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Звездная мама рассказала фанаткам, что первым шагом на пути к здоровью волос должен стать прием биотина и рыбьего жира, так как без нужного количества витаминов процесс роста не активировать. Для очищения кожи головы от мертвых клеток лучше использовать специальные скрабы, улучшающие кровоснабжение. Расчесывать шевелюру нужно жесткой расческой, обязательно распутывая локоны перед сном.
«Если отрастить волосы не получается, сделайте челку, она придает объем. Остальным настоятельно советую помнить о защитных средствах, особенно при использовании плоек и утюжков», - написала Седокова.
Блеск волосам придаст рыба, богатая микроэлементами и витаминами для роста. Лучше выбрать лосось. Для внешнего воздействия подойдет аптечная перечная настойка.
Ранее Седокова рассказала о долге Малахову.
Звездная мама рассказала фанаткам, что первым шагом на пути к здоровью волос должен стать прием биотина и рыбьего жира, так как без нужного количества витаминов процесс роста не активировать. Для очищения кожи головы от мертвых клеток лучше использовать специальные скрабы, улучшающие кровоснабжение. Расчесывать шевелюру нужно жесткой расческой, обязательно распутывая локоны перед сном.
«Если отрастить волосы не получается, сделайте челку, она придает объем. Остальным настоятельно советую помнить о защитных средствах, особенно при использовании плоек и утюжков», - написала Седокова.
Блеск волосам придаст рыба, богатая микроэлементами и витаминами для роста. Лучше выбрать лосось. Для внешнего воздействия подойдет аптечная перечная настойка.
Ранее Седокова рассказала о долге Малахову.
Автор: Джанабилова Татьяна П