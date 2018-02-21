Врачи развеяли семь популярных мифов о сексе
Ученые развенчали семь мифов о сексе, в которые верят огромное количество людей. Соответствующая статья опубликована в издании Daily Mail.
Согласно одному из мифов, секс способствует увеличению риска наступления инфаркта. Специалисты утверждают, что не стоит сильно беспокоиться по этому поводу, поскольку результаты исследования показывают, что 0,7% пациентов в возрасте от 30 до 70 лет признались, что занимались любовью в течение часа перед наступлением инфаркта. Ученые также отмечают, что чаще всего мужчины умирают во время секса, изменяя собственным супругам.
Следующим мифом является головная боль, которая якобы является главной отговоркой от занятия любовью. По данным экспертов, секс помогает избавиться от неприятных ощущений. Заблуждаются также и те, кто считает, что после полового акта необходимо стоять на голове для зачатия ребенка, и люди, считающие, что беременность не наступает во время менструации.
Существует мнение, что секс противопоказан тем, у кого больная спина. Результаты опроса показали, что 84% мужчин и 73% женщин, имеющие проблемы с позвоночником, испытывали значительное облегчение после занятия любовью. Однако здесь необходимо выбрать удобную позу.
Специалисты просят не верить в миф о мочеиспускании перед сексом, которые якобы выступает профилактикой мочеполовых инфекций. Наконец, с теоретической точки зрения половой акт и оргазм способны вызвать роды на 20-й неделе беременности, если в этот момент шейка матки закрыта.
Согласно одному из мифов, секс способствует увеличению риска наступления инфаркта. Специалисты утверждают, что не стоит сильно беспокоиться по этому поводу, поскольку результаты исследования показывают, что 0,7% пациентов в возрасте от 30 до 70 лет признались, что занимались любовью в течение часа перед наступлением инфаркта. Ученые также отмечают, что чаще всего мужчины умирают во время секса, изменяя собственным супругам.
Следующим мифом является головная боль, которая якобы является главной отговоркой от занятия любовью. По данным экспертов, секс помогает избавиться от неприятных ощущений. Заблуждаются также и те, кто считает, что после полового акта необходимо стоять на голове для зачатия ребенка, и люди, считающие, что беременность не наступает во время менструации.
Существует мнение, что секс противопоказан тем, у кого больная спина. Результаты опроса показали, что 84% мужчин и 73% женщин, имеющие проблемы с позвоночником, испытывали значительное облегчение после занятия любовью. Однако здесь необходимо выбрать удобную позу.
Специалисты просят не верить в миф о мочеиспускании перед сексом, которые якобы выступает профилактикой мочеполовых инфекций. Наконец, с теоретической точки зрения половой акт и оргазм способны вызвать роды на 20-й неделе беременности, если в этот момент шейка матки закрыта.
Автор: Валерия Орлова