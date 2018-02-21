Ученые: Светлячки позволят распознавать злокачественные опухоли
Исследователи из Новой Зеландии решили по-новому использовать светлячков - в качестве распознавателя злокачественных опухолей и инфекционных заражений. Ученые отмечают, что производимый в хвосте насекомого свет, является уникальным материалом, который поспособствует лечению разных недугов.
Сам по себе яркий свет, исходящий от светлячков, возникает с помощью люцеферазы, являющейся окислительным ферментом, ускоряющем реакцию, которая сопутствует дальнейшему свечению, так называемой, биолюминесценцией. Данный фермент уже давно известен и применяется в лабораториях для разнообразных медицинских потребностей.
В дальнейших своих исследованиях ученые намерены произвести химическое соединение, дающее возможность светлячку светится.
Сам по себе яркий свет, исходящий от светлячков, возникает с помощью люцеферазы, являющейся окислительным ферментом, ускоряющем реакцию, которая сопутствует дальнейшему свечению, так называемой, биолюминесценцией. Данный фермент уже давно известен и применяется в лабораториях для разнообразных медицинских потребностей.
В дальнейших своих исследованиях ученые намерены произвести химическое соединение, дающее возможность светлячку светится.
Автор: Богданова Ярослава