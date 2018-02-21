Дана Борисова считает, что у её дочери психические расстройства
Дана Борисова заявила о проблемах с психикой у своей дочери. Об этом она сказала на съёмках программы "Мужское / женское".
Телеведущая Дана Борисова вновь стала героиней глянца. Очередным поводом стала телепередача Александра Гордона, в ходе которой звезда и сказала о возможных проблемах своей дочери Полины. Помимо этого, она была обеспокоена попытками бывшего мужа Максима отнять у неё дочку. Также ведущая назвала причины недугов Полины. По её словам, девочка давно не видели маму, тем самым лишившись материнской любви и заботы.
Совершенно противоположного мнения был адвокат мужа, который считает, что вся проблема в приступах матери и постоянных семейных ссорах и конфликтах, а с ребёнком всё нормально.
В конце передачи участники сошлись на мнении, что Борисовой необходимо продолжить лечение, дабы возобновить нормальное общение с Полиной
Телеведущая Дана Борисова вновь стала героиней глянца. Очередным поводом стала телепередача Александра Гордона, в ходе которой звезда и сказала о возможных проблемах своей дочери Полины. Помимо этого, она была обеспокоена попытками бывшего мужа Максима отнять у неё дочку. Также ведущая назвала причины недугов Полины. По её словам, девочка давно не видели маму, тем самым лишившись материнской любви и заботы.
Совершенно противоположного мнения был адвокат мужа, который считает, что вся проблема в приступах матери и постоянных семейных ссорах и конфликтах, а с ребёнком всё нормально.
В конце передачи участники сошлись на мнении, что Борисовой необходимо продолжить лечение, дабы возобновить нормальное общение с Полиной
Автор: Медведев Сергей