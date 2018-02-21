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Toyota Alphard нового поколения появилась на российском рынке
Toyota Alphard в новой генерации стала доступна на российском рынке. Люксовый минивэн в конструкции на 7 мест отличается новым дизайном, а стоимость составляет 4,396 млн рублей. Как отмечается в компании, передняя часть транспорта почти не поменялась.

Toyota Alphard нового поколения появилась на российском рынке


Оптика впереди стала более узкой, а также слитой с решёткой, что увеличило агрессивность экстерьера. Toyota Alphard теперь стала использовать полностью светодиодную оптику. Логотип марки переместился на центральную часть капота. Для модели предусмотрели уникальную эмблему, основой для которой стала буква «альфа». Таким образом производитель намеревается подчеркнуть специальный статус Alphard в линейке продуктов бренда.

Новинка укомплектована легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов. В каждой комплектации модель оснащена тремя раскладывающимися креслами Оttoman. Помимо этого, на электронное зеркало заднего обзора проецируется изображение, передаваемое задней камерой. Шумоизоляция салона стала несколько лучше, а больший комфорт обеспечивается за счет электропривода боковых дверей, вентиляции переднего ряда сидений, обогревом сидений, системами помощи для водителя. Toyota Alphard оснащена модернизированным двигателем V6 на 3,5 л при производительности в 300 л.с., функционирующий в паре с новым АКПП Aisin на 8 скоростей.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:08
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