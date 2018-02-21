Ученые определили четыре типа пьющих людей
Ученые из Университета Ла-Тробе нашли четыре типа пьющих людей. Материалы исследования предоставлены изданием ABC Radio Canberra.
«Пьющие люди могут быть высокими или низкими, но как бы они не выглядели мотивационных составляющих, мы нашли всего четыре», - рассказал автор исследования Эммануэль Кунче.
К первому типу относятся социальные пьяницы, открывающие бутылочку для поднятия удовольствия при встрече с друзьями. Во вторую категорию попали люди, пытающиеся соответствовать обществу, собравшемуся на праздничном мероприятии. Обычно, такие граждане пригубляют немного спиртного во время тостов.
Третий тип, к которому в основном относятся подростки, пьет для чувства опьянения, раскованности, импульсивности, агрессии. Последняя категория налегает на спиртное, когда не может самостоятельно справиться с жизненными проблемами.
Ученые намерены использовать свое исследование, чтобы разработать программу, позволяющую сократить потребление спиртного.
Ранее эксперты рассказали, стоит ли пить.
«Пьющие люди могут быть высокими или низкими, но как бы они не выглядели мотивационных составляющих, мы нашли всего четыре», - рассказал автор исследования Эммануэль Кунче.
К первому типу относятся социальные пьяницы, открывающие бутылочку для поднятия удовольствия при встрече с друзьями. Во вторую категорию попали люди, пытающиеся соответствовать обществу, собравшемуся на праздничном мероприятии. Обычно, такие граждане пригубляют немного спиртного во время тостов.
Третий тип, к которому в основном относятся подростки, пьет для чувства опьянения, раскованности, импульсивности, агрессии. Последняя категория налегает на спиртное, когда не может самостоятельно справиться с жизненными проблемами.
Ученые намерены использовать свое исследование, чтобы разработать программу, позволяющую сократить потребление спиртного.
Ранее эксперты рассказали, стоит ли пить.
Автор: Джанабилова Татьяна П