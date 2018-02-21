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Российские физики предложили эффективную защиту от астероидов
Российские физики создали новый способ воздействия на астероиды, потенциально угрожающих Земле, речь идёт о применении ядерного оружия. Происходит разрушительное воздействие на крупные объекты, перемещающиеся в ближнем космосе.

Российские физики предложили эффективную защиту от астероидов

Учёные Московского физико-технического института, при технической поддержке коллег из Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, Троицкого института инновационных и термоядерных исследований и института космических исследований, смоделировали поражающее воздействие на астероиды. Мощные ядерные взрывы способны разрушить объекты на дальних подступах к Земле. Использование данного вида оружия носит теоретический характер, заявляют специалисты, натурные испытания не проводились. Изучив состав метеорита «Челябинск» исследователи сделали вывод о возможности воздействия на болиды.

Для изготовления минимакетов астероидов были использованы хондриты, в итоге удалось получить прочные, пористые и плотные фрагменты. Разрушение моделей болидов проходило в вакуумных камерах при помощи лазерных установок «Сатурн», «Луч» и «Искра-5». Эксперимент позволил определить эффективность одного мощного ядерного взрыва у астероида, чем ряда мелких, они малоээфективны.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:48
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