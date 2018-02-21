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Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности нового сезона проекта
Экс-участница «Холостяка» Татьяна Челышева раскрыла подробности нового сезона проекта. По ее словам, в нем примут участие будущая мама и девушка, которая состоит в браке. Главным героем программы станет 23-летний певец Егор Крид.

Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности нового сезона проекта


Челышева отметила, что «холостяк» дал на две розы больше, чем нужно было. Девушка, которая замужем, влюбилась в Крида и, надеясь на взаимность, решила развестись. Больше информации бывшая участница проекта не раскрыла, но пообещала и в дальнейшем рассказывать тайны программы. По ее словам, она делится информацией для того, чтобы телезрители знали правду о закулисье шоу.

Пользователи Сети настороженно отнеслись к словам Татьяны Челышевой. Они обвинили ее в пиаре и не поверили в разоблаченную информацию. Другие же заинтересовались ее словам и отметили, что беременная на проекте это перебор даже для «Холостяка», и им жаль будущего малыша. На эти слова Челышева отметила, что далеко не все девушки идет на шоу для того, чтобы найти свою любовь.

Также бывшая участница «Холостяка» высказала свое мнение по поводу Егора Крида. Она назвала его молодцом, но на проекте он не будет полностью самостоятельной фигурой, а ему будут подсказывать.

Новый сезон «Холостяка» начнется в марте на телеканале «ТНТ».

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 11:03
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