В подмосковном Ногинске телевизор убил годовалого ребенка
20 февраля, в подмосковном Ногинске упавший телевизор убил годовалого ребенка. Сведения о трагедии появились в местных СМИ.
Сообщается, родители привезли сыновей-близнецов к бабушке. Находясь в гостях, один из малышей уронил на себя телевизор. В этот момент женщина отлучилась в ванну, чтобы умыть второго ребенка. О характере травм, вызвавших гибель малыша, информации нет. Проводится проверка.
Ранее из-за телевизора погибла годовая москвичка.
Сообщается, родители привезли сыновей-близнецов к бабушке. Находясь в гостях, один из малышей уронил на себя телевизор. В этот момент женщина отлучилась в ванну, чтобы умыть второго ребенка. О характере травм, вызвавших гибель малыша, информации нет. Проводится проверка.
Ранее из-за телевизора погибла годовая москвичка.
Автор: Джанабилова Татьяна П