В Литве осквернили памятник советским активистам
Литовские националисты осквернили монумент в селе Грибино. Очередной мишенью "правых" стал памятник, установленный в честь активистов СССР, убитыми "лесными братьям" в 1946 году.
Неизвестные изобразили пятиконечную звезду, обрамив всё это свастикой. Символика Советского Союза попросту была закрашена красной краской.
Местные правоохранительные заявили о начале расследования. Хотя особых надежд на активные действия силовиков нет, поскольку ранее на государственном уровне этот монумент был лишён статуса "охраняемого".
Неизвестные изобразили пятиконечную звезду, обрамив всё это свастикой. Символика Советского Союза попросту была закрашена красной краской.
Местные правоохранительные заявили о начале расследования. Хотя особых надежд на активные действия силовиков нет, поскольку ранее на государственном уровне этот монумент был лишён статуса "охраняемого".
Автор: Медведев Сергей