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Ученые: Люди разделяют эмоции с другими для усиления ощущений
Ученые выяснили причины, по которым люди нуждаются в разделении своих эмоций с другими. Исследователи считают, что это увеличивает ощущение качества жизни. Ежедневный опыт становится более приятным, если разделить его с другими людьми.

Ученые: Люди разделяют эмоции с другими для усиления ощущений


Психологи Йельского университета попытались определить, воздействует ли обмен опытом с иными людьми на восприятие каких-либо явлений жизни. В исследовании участникам предложили оценить шоколад параллельно с тем, как незнакомый им человек ел аналогичный продукт одновременно с ним. В то же время они не общались друг с другом. Ученые сделали вывод, что обмен опытом с иным человеком даже при отсутствии непосредственно разговора опыт окажется насыщенным. В то же время переживания становятся другими, отмечает planet-today.ru.

При этом люди не до конца осознают силу воздействия на них окружающих. Авторы исследования предполагают, что усиление может иметь отношение к увеличению внимания к стимулу, когда прочие также сосредоточены на аналогичном процессе. Не исключается, что это действие эмпатии, проявляемой через воображаемые переживания.

Авторы работы считают, что люди воспринимают мир не только зрением, но также посредством аддитивной линзы окружающих, пытаясь узнать мир «мир глазами других». Общий опыт добавляет полноты ощущений. Люди автоматически представляют или имитируют восприятие тех или иных явлений окружающими.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:30
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