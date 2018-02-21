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Леонид Каневский снимает фильм о «сатане» из Новосибирска
В Новосибирске работает съемочная группа Леонида Каневского и снимает новую серию документального цикла «Следствие вели…». Сюжет повествует об истории, произошедшей в регионе в 1989 году, речь идёт о рецидивисте, совершавшего убийства.

Леонид Каневский снимает фильм о «сатане» из Новосибирска

На территории города, как рассказывают ветераны советской милиции, орудовал маньяк, работавший сварщиком, его звали Фёдор Козлов. На счету преступника не менее 10 нападений на девушек и молодых женщин, причём пятерых из них он убил. Среди жертв указывается и на две малолетние жительницы края. Личность Козлова, которого горожане прозвали «новосибирским сатаной», неясна, сообщают местные СМИ. В 1976 году он лишил жизни свою 11-летнюю сестру и 79-летнюю бабушку. После освобождения в 1986 году Козлов проживал в Новосибирске, женился, в его семье родился ребёнок.

Спустя три года, в 1989 году, рецидивист вновь начал совершать тяжкие преступления, но в скором времени был задержан милицией. К съёмкам документального фильма Леонида Каневского привлечены наиболее опытные сыщики региона, они вспоминают о нелёгкой и напряжённой работе.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:53
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