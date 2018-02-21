В Сочи КамАЗ сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка
20 февраля, вечером, в Сочи КамАЗ, находившийся под управлением 32-летнего водителя, сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка. Инцидент, произошедший в поселке Эсто-Садок в Красной Поляне, прокомментировала пресс-служба Госавтоинспекции.
Сообщается, водитель нарушил ПДД и выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу в установленном месте пересекала 43-летняя мать с 8-летним ребенком. Пострадавшие находятся в больнице. Врачи состояние пациентов не комментируют.
Ранее в Сочи женщина попала под колеса автобуса.
Сообщается, водитель нарушил ПДД и выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу в установленном месте пересекала 43-летняя мать с 8-летним ребенком. Пострадавшие находятся в больнице. Врачи состояние пациентов не комментируют.
Ранее в Сочи женщина попала под колеса автобуса.
Автор: Джанабилова Татьяна П