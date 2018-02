Burnout Paradise Remastered выйдет на Xbox One, PS4 и PC в марте 2018 года

Burnout Paradise вышла в 2008 году и должна была составить отличную конкуренцию серии игр Need for Speed, при том что была принята поклонниками с большим восхищением благодаря качественному геймплею с открытым миром, красивыми трюками и зрелищными авариями. Однако, по неизвестным причинам, разработчики решили выпустить новую версию только десять лет спустя, ориентируясь в основном на более популярные гоночные симуляторы из линейки Need for Speed.Специалисты огласили о полной перезагрузке движка и графики новой игры, сделав акцент на более мощные показатели и высокую детализацию практически всех составляющих. Анонсируется поддержка разрешений FullHD и 4K, а также большое количество технических улучшений. В новой версии игры будут доступны все основные дополнения из Year of Paradise, каких доступно 8 и основные из них: Big Surf Island, Cops and Robbers и Burnout Paradise Toys. Предполагаемое количество автомобилей около 100, дополнительных трасс больше 10, а также множество новых заданий и испытаний в одиночной и в сетевой игре.Предварительный заказ можно уже оформлять, а 9 марта будет выпущена пробная версия игры для подписчиков Electronic Arts Access, и доступно 10 часов геймплея. После выхода на консоли Xbox One и PlayStation 4, планируется выпуск и на ПК-версию, однако точная дата пока не оглашается, но многими аналитиками прогнозируют апрель-май этого года. Стоимость лицензионного диска с игрой будет начинаться от 34.99 долларов, а точная дата выхода запланирована на 16 марта этого года.Стоит упомянуть, что игра выпускалась студией Criterion Games с 2001 года и насчитывает 6 официальных версий Burnout Paradise и множество дополнений.