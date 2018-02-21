Его можно было бы назвать последней границей, но пространство на самом деле не так далеко. Согласованная на международном уровне граница легко запоминается ровно на 100 км (62 мили) над уровнем моря. Если бы человечество имело так называемый волшебный автомобиль, появилась бы возможность с комфортом добраться в космос за один час.У ВВС США есть свое определение того, где начинается космическое пространство. В частности, говорится, что он составляет около 80 км (50 миль). Таким образом, определяется граница между мезосферой и термосферой. Соответствующее определение позволило использовать ракетный гиперзвуковой двигатель управляемый ВВС США и НАСА, чтобы претендовать на так называемый крылья космонавта.Спутник поразил мир, когда он был выведен на орбиту в 1957 году и часто считается первым человеческим артефактом, который достигает космоса, но это не так. Данное различие относится к ракетам V-2, запущенным представителями националистических движений во время Второй мировой войны в 1940-х годах.С 1944 года эти баллистические ракеты были достаточно мощными, чтобы превзойти границу космоса (100 км), прежде чем рухнуть на Землю. Другими словами, первый человеческий объект в космосе был запущен в Германии за 13 лет до выхода на орбиту спутника Советского Союза.Если люди считают, что астронавты «Аполлона» были первыми землянами, которые ступили на Луну, то они ошибаются. Им предшествовал миниатюрный Ноев ковчег под названием Зонд 5. Он посетил Луну в 1968 году, за несколько месяцев до миссии «Апполон».В то же время конспирологи говорят, что американские астронавты так и не побывали на Луне, а все видеоматериалы миссии снимались в Голливуде. Существует множество доказательств данного феномена. Все дело в том, что Луне отсутствует ветер, поэтому американский флаг не могу легко развиваться на Спутнике.Скептическое отношение к научной миссии появилась еще в 1959 году. Вероятной причиной ему стала политика секретности, проводимую Советским Союзом: десятилетиями государство скрывало даже расположение своего космодрома. Когда ученые из СССР заявили о запуске исследовательского аппарата «Луна-1», некоторые западные специалисты высказались о том, что некоторые коммунисты просто морочат голову общественности. Ученые предвидели все вопросы и разместили на Спутнике устройство, предназначенное для испарения натрия. С помощью его и удалось создать искусственную комету, яркость которой можно сравнить с шестой звездной по величине.Претензии начали возникать и позже. Например, журналисты западных стран усомнились в реальности полета в космос Юрия Гагарина, поскольку СССР не предоставлял никакие документальные доказательства миссии. На борту корабля «Восток» также отсутствовала фототехника.«Сомневайтесь, что звезды - это огонь», - сказал Гамлет, главный герой одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Он должен был быть более скептичным. Солнце и звезды питаются от ядерного синтеза. Ионы водорода (протоны) сливаются вблизи ядра с образованием гелия.Каждую секунду Солнце превращает 700 миллионов тонн водорода в гелий. По словам ученого, если нужно провести сравнение, то это представляет собой поглощение массы каждого живого человека в секунду. Таким образом, Солнце – это бурлящий шар плазмы - горячий, электрически заряженный газ.Хотя астронавты на космической станции, по-видимому, свободно плавают относительно своих модулей, они фактически падают, причем быстро. Их тела и сама космическая станция по-прежнему ощущают неумолимый рывок земной гравитации.Космический аппарат и его пассажиры также перемещаются боком со многими тысячами миль в час (поэтому ракеты никогда не поднимаются вверх, а описывают дугу). Фактически, станция падает вокруг кривой планеты. Это контролируемое свободное падение создает впечатление, что гравитации нет.Современные теории гравитации являются геометрическими. То есть массивные тела искажают пространство-время вокруг себя. Чем ближе человек находится к тяготеющему телу, тем больше искажение. Как он двигается по искривленному пространству — это уже не так важно. Последнее остается искривленным, то есть гравитация никуда не делась.