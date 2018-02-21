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Алла Пугачева рассказала, как ее обманули мошенники
Заслуженная артистка России Алла Пугачева рассказала, как строительная бригада путем махинаций украла у нее миллионы рублей при строительстве дома у берега Истринского водохранилища. Известный архитектор и крестная мать сына Примадонны Мила Ставицкая поделилась историей о том, как возводя будущий дом в деревне Малые Бережки, строители обманным путем выманили у певицы круглую сумму денег.

Алла Пугачева рассказала, как ее обманули мошенники


Известно, что построение здания началось еще в далеком 1991 году и продолжалось больше необходимого времени в связи с финансированием. Пугачева стабильно выделяла деньги, которые под видом необходимости в различных стройматериалах, инструментах и услугах, на самом деле не существующих, похищались мошенниками.

Возможно, подобная безнаказанность длись бы еще неопределенное время, однако общие друзья вовремя познакомили Аллу Борисовну с супругом Ставицкой, который и помог с поиском добросовестных и порядочных мастеров. Дом построен вовремя, хоть Примадонна и не живет в нем, поскольку ее муж Максим Галкин возвел целый замок в деревне Грязь.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 12:50
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