Юрий Лоза возмущен сравнением Игоря Крутого с «крестным отцом»
Юрий Лоза возмущен сравнением Игоря Крутого с «крестным отцом» российского шоу-бизнеса. Аналогию провели в эфире ток-шоу «Однажды» на НТВ, поэтому композитор стал разбираться в мотивах продюсеров программы.
«Я не знаю согласовал ли канал НТВ новый титул с Крутым, но лично у меня после эфира осталось неприятное ощущение. Дело не в завести, просто телевизионщики ассоциируют личность дона Корлеоне, описанную в романе Марио Пьюзо, с положительным героем, хотя на самом деле его поступки говорят об обратном. Взять к примеру эпизод с обезглавливанием коня. Может, конечно, НТВ-шники владеют секретной информацией, но я не видел, чтобы Крутой руководствовался такими жесткими методами», - заявил Лоза.
Пользователи не согласились с позицией композитора, посчитав, то Примадонне и Поп-королю, как раз не хватает в компании Крестного отца.
Ранее Лоза заявлял, что боится Ольги Бузовой.
«Я не знаю согласовал ли канал НТВ новый титул с Крутым, но лично у меня после эфира осталось неприятное ощущение. Дело не в завести, просто телевизионщики ассоциируют личность дона Корлеоне, описанную в романе Марио Пьюзо, с положительным героем, хотя на самом деле его поступки говорят об обратном. Взять к примеру эпизод с обезглавливанием коня. Может, конечно, НТВ-шники владеют секретной информацией, но я не видел, чтобы Крутой руководствовался такими жесткими методами», - заявил Лоза.
Пользователи не согласились с позицией композитора, посчитав, то Примадонне и Поп-королю, как раз не хватает в компании Крестного отца.
Ранее Лоза заявлял, что боится Ольги Бузовой.
Автор: Джанабилова Татьяна П