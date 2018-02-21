Медведева рассказала об отношении к фигуристке, которая побила ее рекорд
Российская спортсменка Евгения Медведева рассказала об отношении к фигуристке Алине Загитовой, которая побила ее олимпийский рекорд в короткой программе. Медведева отметила, что они постоянно общаются и много времени проводят вместе.
По словам фигуристки, Загитова очень много работает и это служит для нее дополнительной мотивацией. Медведева подчеркнула, что два подряд олимпийских рекорда от российских спортсменов являются историческим достижением.
Также спортсменка рассказала, о чем думает перед выступлением. Она не мыслит категорией, что у нее нет права на ошибку, а просто старается показать лучшее, что у нее готово на данный момент.
Алина Загитова выиграла золото Олимпиады с результатом 82,92 балла, тем самым перебив рекордный показатель Медведевой в 81,61 балл, который продержался лишь 10 минут. 23 февраля россиянки выступят в произвольной программе.
Ранее сообщалось, что фристайлист из России Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе.
По словам фигуристки, Загитова очень много работает и это служит для нее дополнительной мотивацией. Медведева подчеркнула, что два подряд олимпийских рекорда от российских спортсменов являются историческим достижением.
Также спортсменка рассказала, о чем думает перед выступлением. Она не мыслит категорией, что у нее нет права на ошибку, а просто старается показать лучшее, что у нее готово на данный момент.
Алина Загитова выиграла золото Олимпиады с результатом 82,92 балла, тем самым перебив рекордный показатель Медведевой в 81,61 балл, который продержался лишь 10 минут. 23 февраля россиянки выступят в произвольной программе.
Ранее сообщалось, что фристайлист из России Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе.
Автор: Сергей Сидорин