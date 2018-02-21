Дизайнеры костюмов для фигурного катания поделились мнением о нарядах участников Олимпиады-2018
Эксперты высказали мнение относительно костюмов топовых фигуристов мира. Также они приоткрыли "кухню" всего процесса создания нарядов для наших чемпионок.
Одной из главной "фишек" всех модельеров стал уход от театрализированности одежды. Доказательством этого стали последние четыре года, в течении которых в фигурном катании появились новые тенденции. Платья стали более лаконичными, а выделять стали простоту и жизненность.
Также российский модельер Ольга Рябенко рассказала, что ставки делаются на беспроигрышность. К примеру, Женя Медведева откатала свою "произволку", имея в арсенале сразу 3 платья, абсолютно разных цветов. Поводом были просьбы от команды фигуристки срочно переделать и сделать запас.
Помимо этого, российские профессионалы отметили, что в каждом платье отображается свой рассказ. Смысл этого принципа в том, что чем менее вызывающий костюм - тем больше он является повествованием и посылом определённой мысли.
Согласно словам дизайнеров, стоимость нарядов абсолютно разная. Костюмы для олимпйских игр обходятся дорого, цена некоторых до ходит до 60 тыс. рублей. Одна из самых затратных статей являются камни.
Но все эксперты сходятся в том, что самым выжным является качество программы, хотя одежда и является одним из залогов успешного выступления.
Одной из главной "фишек" всех модельеров стал уход от театрализированности одежды. Доказательством этого стали последние четыре года, в течении которых в фигурном катании появились новые тенденции. Платья стали более лаконичными, а выделять стали простоту и жизненность.
Также российский модельер Ольга Рябенко рассказала, что ставки делаются на беспроигрышность. К примеру, Женя Медведева откатала свою "произволку", имея в арсенале сразу 3 платья, абсолютно разных цветов. Поводом были просьбы от команды фигуристки срочно переделать и сделать запас.
Помимо этого, российские профессионалы отметили, что в каждом платье отображается свой рассказ. Смысл этого принципа в том, что чем менее вызывающий костюм - тем больше он является повествованием и посылом определённой мысли.
Согласно словам дизайнеров, стоимость нарядов абсолютно разная. Костюмы для олимпйских игр обходятся дорого, цена некоторых до ходит до 60 тыс. рублей. Одна из самых затратных статей являются камни.
Но все эксперты сходятся в том, что самым выжным является качество программы, хотя одежда и является одним из залогов успешного выступления.
Автор: Медведев Сергей