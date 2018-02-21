Эксперты рассказали о воздействии вулканического пепла на пролетающие самолеты
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии вызвало беспокойство у местных авиакомпаний. Пилоты избегают приближения авиалайнеров к облаку пепла, последнее может негативно воздействовать на воздушные суда, совершающих полёты над вершиной.
Эксперты рассказали, каким образом гигантское скопление вулканического пепла влияет на пассажирские и транспортные самолёты. Речь идёт о мелкодисперсной смеси газов, осколков стекла и измельчённых горных пород. Данные компоненты, находящиеся в воздухе, могут попасть в двигатели лайнера, это способно привести к перегреву турбин и подшипников. Вслед за этим может наступить сбой коммуникационных и навигационных систем воздушного судна.
Вулканолог Джанин Криппнер заявляет, что пепел распространяется на расстояние в тысячи километров от жерла вулкана. Крайне важна возможность отслеживать то или иное вулканическое облако, причём в режиме реального времени. Это может помочь отвести от опасности пролетающие рядом лайнеры местных и других авиакомпаний.
Эксперты рассказали, каким образом гигантское скопление вулканического пепла влияет на пассажирские и транспортные самолёты. Речь идёт о мелкодисперсной смеси газов, осколков стекла и измельчённых горных пород. Данные компоненты, находящиеся в воздухе, могут попасть в двигатели лайнера, это способно привести к перегреву турбин и подшипников. Вслед за этим может наступить сбой коммуникационных и навигационных систем воздушного судна.
Вулканолог Джанин Криппнер заявляет, что пепел распространяется на расстояние в тысячи километров от жерла вулкана. Крайне важна возможность отслеживать то или иное вулканическое облако, причём в режиме реального времени. Это может помочь отвести от опасности пролетающие рядом лайнеры местных и других авиакомпаний.
Автор: Семен Зайцев