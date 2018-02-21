В Крыму в ДТП попали «ГАЗель» и MAN
В Крыму произошло столкновение фуры с авто модели «ГАЗель». ДПТ, в котором пострадал один человек, зафиксировано в Джанкойском районе, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.
Авария случилась в районе поселения Новокрымское по шоссейной линии Джанкой-Красноперекопск. В соответствии с предварительной информацией, водитель авто «ГАЗель» не смог справиться с управлением, вследствие чего произошло столкновение с грузовым транспортом MAN.
В ДТП был травмирован водитель отечественного транспорта. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, а также перелом предплечья. Мужчина был транспортирован в Джанкойскую ЦРБ.
Авария случилась в районе поселения Новокрымское по шоссейной линии Джанкой-Красноперекопск. В соответствии с предварительной информацией, водитель авто «ГАЗель» не смог справиться с управлением, вследствие чего произошло столкновение с грузовым транспортом MAN.
В ДТП был травмирован водитель отечественного транспорта. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, а также перелом предплечья. Мужчина был транспортирован в Джанкойскую ЦРБ.
Автор: Валерий Антонов