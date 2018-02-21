В Сети возмутились вызывающей пикантные ассоциации формой американских спортсменок
Пользователи Сети возмутились вызывающей пикантные ассоциации формой американских спортсменок, снимки которой разошлись по социальным сетям. На форме с внутренней стороны бедра есть контрастирующие вставки, которые напоминают женские половые органы.
В комментариях пользователи рассказывают, что не могут оторвать взгляда от комбинезона и обсуждают, кто же был дизайнером столь интересного спортивного костюма. Некоторые предположили, что это может быть тактическим ходом, чтобы отвлечь внимание судей.
Снимки формы доступны по ссылке.
В комментариях пользователи рассказывают, что не могут оторвать взгляда от комбинезона и обсуждают, кто же был дизайнером столь интересного спортивного костюма. Некоторые предположили, что это может быть тактическим ходом, чтобы отвлечь внимание судей.
Снимки формы доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин