В Перми погибшему в автобусе мальчику оторвало голову
В Перми 12-летнему мальчику, погибшему в автобусе, оторвало голову. Инцидент произошел в результате ДТП, зафиксированного в прошедший вторник, 20 февраля, около семи часов утра.
Несовершеннолетний находился на заднем сидении. По словам одной из пассажирки, она стояла спиной, когда произошел резкий толчок транспортного средства. В результате женщина упала, а пассажиры соскочили со своих мест стали кричать. Когда открылись двери, началась паника, поскольку люди думали, что автобус загорится, а впоследствии взорвется. Потом очевидцы увидели ребенка с оторванной головой.
Сообщается, что водитель автобуса в ходе кругового движения не предоставил преимущество втором транспортному средству, в результате чего произошла авария. Имеется информация о двух пострадавших, ими оказались 18-летние студенты, сейчас они находятся в одном из медучреждений.
Несовершеннолетний находился на заднем сидении. По словам одной из пассажирки, она стояла спиной, когда произошел резкий толчок транспортного средства. В результате женщина упала, а пассажиры соскочили со своих мест стали кричать. Когда открылись двери, началась паника, поскольку люди думали, что автобус загорится, а впоследствии взорвется. Потом очевидцы увидели ребенка с оторванной головой.
Сообщается, что водитель автобуса в ходе кругового движения не предоставил преимущество втором транспортному средству, в результате чего произошла авария. Имеется информация о двух пострадавших, ими оказались 18-летние студенты, сейчас они находятся в одном из медучреждений.
Автор: Валерия Орлова