Спасатель возглавил ТОП-3 самых мужских профессий Новосибирска
Спасатель с небольшим отрывом от «конкурентов» возглавил ТОП-3 самых мужских профессий Новосибирска. Рейтинг к 23 февраля подготовили аналитики популярного сайта вакансий HeadHunter.
Проведя анализ базы данных вакансий, эксперты выяснили, что на втором месте после спасателей находится автомобильный бизнес, которым интересуются 93% мужчин. Рабочий персонал замыкает тройку лидеров, но такую работу 90% представителям сильной половины человечества приходится делить с 10% женщин.
В графе «Желаемый оклад» женщины в среднем указывают 30 тыс. рублей в месяц, мужчины хотят получать за свой труд на 5 тыс. больше. Ожидания дам как раз совпали с официальными данными по среднему доходу жителей Новосибирска.
В сфере продаж задействованы 53% женщин, а среди потенциальных управленцев их не более 31%. Сейчас в мире активно развивается модельный бизнес, поэтому встреча с моделями-мужчинами, востребованными на рынке, никого не удивляет.
Ранее эксперты составили рейтинг мужских имен.
Проведя анализ базы данных вакансий, эксперты выяснили, что на втором месте после спасателей находится автомобильный бизнес, которым интересуются 93% мужчин. Рабочий персонал замыкает тройку лидеров, но такую работу 90% представителям сильной половины человечества приходится делить с 10% женщин.
В графе «Желаемый оклад» женщины в среднем указывают 30 тыс. рублей в месяц, мужчины хотят получать за свой труд на 5 тыс. больше. Ожидания дам как раз совпали с официальными данными по среднему доходу жителей Новосибирска.
В сфере продаж задействованы 53% женщин, а среди потенциальных управленцев их не более 31%. Сейчас в мире активно развивается модельный бизнес, поэтому встреча с моделями-мужчинами, востребованными на рынке, никого не удивляет.
Ранее эксперты составили рейтинг мужских имен.
Автор: Джанабилова Татьяна П