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Эксперты протестировали новый кроссовер Ford EcoSport 2018 года
Эксперты одного из зарубежных автомобильных изданий протестировали на дорогах новый кроссовер Ford EcoSport 2018 года выпуска. Достоинствами компактного паркетника специалисты назвали его габариты, присутствие полного привода и удобство управления.

Эксперты протестировали новый кроссовер Ford EcoSport 2018 года


Начальная модификация Ford EcoSport 2017 года выпуска, ставшая очень популярной сразу после презентации, обзавелась укороченной колесной базой и компактными габаритами. Под капотом большинства версий компакткросса расположен 1-литровый силовой агрегат с турбонаддувом, способный генерировать 123 л.с. при крутящем моменте 125 Нм.

В полноприводном варианте установлен 2-литровый движок на 4 цилиндра без турбонаддува. Его мощность составляет 166 лошадиных сил, работа осуществляется в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. В салоне нового Ford EcoSport присутствуют несколько улучшений. В частности, речь идет о системе предупреждения столкновения, руле с подогревом, точке доступа Wi-Fi.

Проведенный тест-драйв показал, что компакткросс потребляет топливо на уровне со своими собратьями большего размера. Этот факт эксперты назвали минусом.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:00
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