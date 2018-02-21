В НАТО перестали считать Россию угрозой
В НАТО прекратили рассматривать Россию в качестве угрозы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в отсутствии риска для государств в составе альянса. Он отметил, что при повторении ситуации, подобной крымской, военный блок незамедлительно предпримет встречные меры.
Столтенберг отметил, что сегодня НАТО проводит самое крупное усиление своей коллективной обороны с периода «холодной войны». По его словам, подобная реакция стала следствием «агрессивных действий РФ». Помимо этого, генсек альянса обвиняет страну в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что провоцирует очередную гонку ядерного вооружения.
Договор РСМД не позволяет сторонам располагать баллистическими ракетами наземного базирования, а также крылатые боеголовки с дальностью действия 0,5-5,5 тысячи км. Документ подписали в 1987-м году. РФ и США нередко обвиняют друг друга в нарушении описанных в документе условий.
Столтенберг отметил, что сегодня НАТО проводит самое крупное усиление своей коллективной обороны с периода «холодной войны». По его словам, подобная реакция стала следствием «агрессивных действий РФ». Помимо этого, генсек альянса обвиняет страну в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что провоцирует очередную гонку ядерного вооружения.
Договор РСМД не позволяет сторонам располагать баллистическими ракетами наземного базирования, а также крылатые боеголовки с дальностью действия 0,5-5,5 тысячи км. Документ подписали в 1987-м году. РФ и США нередко обвиняют друг друга в нарушении описанных в документе условий.
Автор: Валерий Антонов