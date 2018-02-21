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Forbes: Рейтинг самых дорогих компаний рунета возглавил «Яндекс»
Специалисты журнала Forbes составили рейтинг самых дорогих компаний рунета. Список возглавил «Яндекс», чью стоимость оценили в 12,38 миллиардов долларов.

Forbes: Рейтинг самых дорогих компаний рунета возглавил «Яндекс»


На втором месте оказался Mail.ru Group (6,86 миллиардов), а на третьем – Avito (2,734 миллиарда рублей). В первую пятерку также попали интернет-магазин Wildberries (602 миллиона долларов) и ритейлер обуви и одежды Lamoda (454 миллиона долларов). Места с шестого по девятое заняли Ozon Group (369 миллионов долларов), сервис бронирования Biletix (264 миллиона долларов, ресурс трудоустройства HeadHunter (228 миллионов долларов) и онлайн-дискаунтер "Ситилинк" (224 миллиона долларов). Замыкает ТОП-10 геолокатор 2ГИС стоимостью 211 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что из списка выпали ритейлеры "Юлмарт" и Exist. Первый из них проходит процесс реорганизации и закрылся в некоторых регионах России, а второй пребывает в стадии ликвидации. В расширенном списке есть и несколько новых компаний – SkyEng, Biletix и "ОнлайнТрейд.Ру".

По словам издателей журнала Forbes, крупнейшие игроки русскоязычного сегмента интернета скупают нишевые портфели и создают целые экосистемы, которые охватывают все сферы жизни пользователей. В список вошли компании, которые изначально делали ставку на интернет или половина выручки поступает от деятельности в Сети.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" запускает сервис каршеринга "Яндекс.Драйв".

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 12:03
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