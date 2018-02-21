Исследователи Boston Dynamics "поиздевались" над открывающим дверь роботом
Исследователи инженерного холдинга Boston Dynamics в феврале этого года преподнесли на всеобщее обозрение навыки нового робота SpotMini, заключающиеся в открытии двери, при помощи выдвижной механизированной «руки». Данная модификация, позволит ему выходить из помещения самостоятельно.
Следом за новостью был выложен видеоролик, с заснятыми проверками модели. Разработчик, пользуясь клюшкой для хоккея и «поводком», препятствовал четвероногому роботу открыть дверь, однако в итоге SpotMini выполнил свою задачу.Примечательно, что компания Boston Dynamics занимается постоянной публикацией в Сеть различных тестирований роботов. Методы разработчиков вызывают жалость со стороны вьюверов.
Следом за новостью был выложен видеоролик, с заснятыми проверками модели. Разработчик, пользуясь клюшкой для хоккея и «поводком», препятствовал четвероногому роботу открыть дверь, однако в итоге SpotMini выполнил свою задачу.Примечательно, что компания Boston Dynamics занимается постоянной публикацией в Сеть различных тестирований роботов. Методы разработчиков вызывают жалость со стороны вьюверов.
Автор: Богданова Ярослава