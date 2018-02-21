Алексей Серебряков впервые рассказал о приемных детях и эмиграции
Алексей Серебряков, проживающий с 2011 года в Канаде, впервые рассказал о приемных детях Степане и Даниле. О своей жизни и важных решениях актер откровенно поговорил с ведущим Юрием Дудем.
Звезда «Левиофана» переехал в другую ради троих детей: двое приемных и дочь Дарья от первого брака. Актер продолжает играть в российских картинах, но живет в таунхаусе в Торонто.
Серебряков считает, что с 90-х в России почти ничего не изменилось и, если отъехать в глубинку, то сталкиваешься с коррупцией, наглостью и хамством. Страна для эмиграции была выбрана по гражданству жены-канадки. Дети быстро освоились в Канаде: говорят на английском языке, учатся в местной школе, завели друзей.
С работой у Серебрякова проблем нет, недавно его пригласили в британский сериал «МакМафия», повествующий о негативном образе российских эмигрантов.
Звезда «Левиофана» переехал в другую ради троих детей: двое приемных и дочь Дарья от первого брака. Актер продолжает играть в российских картинах, но живет в таунхаусе в Торонто.
Серебряков считает, что с 90-х в России почти ничего не изменилось и, если отъехать в глубинку, то сталкиваешься с коррупцией, наглостью и хамством. Страна для эмиграции была выбрана по гражданству жены-канадки. Дети быстро освоились в Канаде: говорят на английском языке, учатся в местной школе, завели друзей.
С работой у Серебрякова проблем нет, недавно его пригласили в британский сериал «МакМафия», повествующий о негативном образе российских эмигрантов.
Автор: Джанабилова Татьяна П