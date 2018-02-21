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NASA создает снабженный портативным туалетом скафандр для корабля Orion
Инженеры NASA создают новый скафандра, имеющего портативный туалет. Он позволит астронавтам не менее шести суток продолжать работу в случае частичной или полной разгерметизации космического корабля Orion.

NASA создает снабженный портативным туалетом скафандр для корабля Orion

Уникальный скафандр укомплектуют системой по удалению отходов жизнедеятельности человека, подобное решение ранее применялось в рамках экспедиций на Луну, осуществлённых в рамках научной программы Apollo. Изделие получило название «Костюм для обеспечения жизнедеятельности экипажа Orion». Скафандр проектируется так, чтобы астронавты не испытывали каких-либо неудобств. Керстин Джонсон, глава программы по разработке внутренних автономных систем, заявила, что шесть дней - это продолжительный период времени. По словам специалиста, находиться в герметичной одежде на протяжении данного срока, когда рядом - свои же отходы жизнедеятельности, крайне непросто.

Астронавты NASA используют два базовых типа скафандров: один надевается при старте и посадке, вторым пользуются для выхода в открытый космос. Спецодежда имеет средства, максимально впитывающие влагу. Члены экипажа могут находиться в изделиях не менее 10 часов, причём в условиях непрерывной работы.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:25
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