Анджелина Джоли повторила свой эпичный трюк с ногой
На вручении «Оскара» в 2012 году известная актриса Анджелина Джоли блеснула в эффектном черном платье и выставила ногу вперед из-за разреза длинного наряда. Эта поза стала хитом интернета, своеобразным мемом. У «длинной ноги» даже есть собственный аккаунт в Twitter.
Сама же Джоли отлично помнит свой триумф. На последней церемонии вручения престижной кинопремии BAFTA актриса повторила свой известный трюк. Мероприятие состоялось в Лондоне 18 февраля.
На красной дорожке знаменитость появилась в черном платье бренда Ralph & Russo и снова выставила ногу вперед, однако на этот раз это было не так навязчиво.
На вручение кинопремии почти все гости пришли в черных нарядах. Тем самым они выразили свой протест против сексуальных домогательств во всем мире.
Сама же Джоли отлично помнит свой триумф. На последней церемонии вручения престижной кинопремии BAFTA актриса повторила свой известный трюк. Мероприятие состоялось в Лондоне 18 февраля.
На красной дорожке знаменитость появилась в черном платье бренда Ralph & Russo и снова выставила ногу вперед, однако на этот раз это было не так навязчиво.
На вручение кинопремии почти все гости пришли в черных нарядах. Тем самым они выразили свой протест против сексуальных домогательств во всем мире.
Автор: Валерия Орлова