Джокер занял 3 места в ТОП-10 главных суперзлодеев в истории кино
Портал Vulture представил рейтинг из 25 наиболее популярных, необычных и прекрасно сыгранных антагонистов в кинолентах о супергероях. Перечень возглавил Джокер из картины «Темный рыцарь», выпущенной в 2008-м году. Злодея сыграл Хит Леджер. Всего в список Джокер вошел трижды.
«Темный рыцарь» оказался одной из последних работ в составе фильмографии актера, умершего в январе 2008-го. За эту роль Леджер был посмертно удостоен премии «Оскар». На второй строчке находится Эрик Киллмонгер из «Черной Пантеры» текущего года. Антагонист был сыгран Майклом Джорданом. На третьей позиции находится Женщина-кошка, исполненная Мишель Пфайффер для фильма «Бэтмен возвращается» 1992-го.
В ТОП-10 включили Генерала Зода из «Супермена», Локи из серии о Мстителях, Джокер в «Бэтмене» 1989-го, Мистер Стекло в ленте «Неуязвимый», Магнето из «Людей-Икс», Лекс Лютор в картине «Возвращения Супермена», и еще один Джокер — из мультипликации «Бэтмен: Маска Фантазма». Заканчивает список суперзлодейка Гвен Грейсон из картины «Высший пилотаж».
«Темный рыцарь» оказался одной из последних работ в составе фильмографии актера, умершего в январе 2008-го. За эту роль Леджер был посмертно удостоен премии «Оскар». На второй строчке находится Эрик Киллмонгер из «Черной Пантеры» текущего года. Антагонист был сыгран Майклом Джорданом. На третьей позиции находится Женщина-кошка, исполненная Мишель Пфайффер для фильма «Бэтмен возвращается» 1992-го.
В ТОП-10 включили Генерала Зода из «Супермена», Локи из серии о Мстителях, Джокер в «Бэтмене» 1989-го, Мистер Стекло в ленте «Неуязвимый», Магнето из «Людей-Икс», Лекс Лютор в картине «Возвращения Супермена», и еще один Джокер — из мультипликации «Бэтмен: Маска Фантазма». Заканчивает список суперзлодейка Гвен Грейсон из картины «Высший пилотаж».
Автор: Валерий Антонов