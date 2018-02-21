В ЦБ оценили инфляцию в РФ в январе с исключением сезонности в 0,1%
Инфляция в РФ все устойчивее фиксируется на низких уровнях. За исключением сезонности в январе показатель замедлился до 0,1%. Об этом сообщили в Центральном банке России.
Представители регулятора считают, что процесс закрепления инфляции на низких уровнях становится более устойчивым. В январе нынешнего года соответствующий показатель продолжил показывать негативный тренд. По оценке ЦБ, рост потребительских цен замедлился с 0,2% до 0,1%.
За счет удешевления продовольственных товаров и замедления увеличения стоимости услуг произошло снижение темпов прироста цен.
Представители регулятора считают, что процесс закрепления инфляции на низких уровнях становится более устойчивым. В январе нынешнего года соответствующий показатель продолжил показывать негативный тренд. По оценке ЦБ, рост потребительских цен замедлился с 0,2% до 0,1%.
За счет удешевления продовольственных товаров и замедления увеличения стоимости услуг произошло снижение темпов прироста цен.
Автор: Валерия Орлова