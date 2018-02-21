Яна Поплавская шокирована татуировкой сына со своим портретом
Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская была приятно шокирована татуировкой, которую сделал ее сын. На его спине теперь изображен портрет мамы.
Поплавской можно только позавидовать и совершенно точно назвать самой счастливой мамой. Несмотря на неудавшийся брак, который закончился разводом после 25-летней жизни с продюсером Сергеем Гинзбургом, у нее осталось много поводов для радости. Сыновья Клим и Никита давно являются самыми фанатичными и лучшими поклонниками актрисы, постоянно напоминая об этом в социальных сетях. Старший же решил удивить всех и выразить свою любовь к маме набив татуировку на половину спины с ее изображением.
Телеведущая призналась, что очень удивилась когда первый раз увидела рисунок, и даже немного была шокирована таким сюрпризом. Однако уже немного привыкла и пообещала хранить всегда и навсегда сына со спины, защищая от многих невзгод.
Клим Поплавский пошел по стопам отца и стал успешным режиссером, который несмотря на молодые годы снял множество интересных картин и проектов. В его планах снять фильм с его мамой в главной роли, или же документальную картину о жизни известной актрисы, что еще раз показывает неизмеримую любовь к матери.
Поплавской можно только позавидовать и совершенно точно назвать самой счастливой мамой. Несмотря на неудавшийся брак, который закончился разводом после 25-летней жизни с продюсером Сергеем Гинзбургом, у нее осталось много поводов для радости. Сыновья Клим и Никита давно являются самыми фанатичными и лучшими поклонниками актрисы, постоянно напоминая об этом в социальных сетях. Старший же решил удивить всех и выразить свою любовь к маме набив татуировку на половину спины с ее изображением.
Телеведущая призналась, что очень удивилась когда первый раз увидела рисунок, и даже немного была шокирована таким сюрпризом. Однако уже немного привыкла и пообещала хранить всегда и навсегда сына со спины, защищая от многих невзгод.
Клим Поплавский пошел по стопам отца и стал успешным режиссером, который несмотря на молодые годы снял множество интересных картин и проектов. В его планах снять фильм с его мамой в главной роли, или же документальную картину о жизни известной актрисы, что еще раз показывает неизмеримую любовь к матери.
Автор: Тригуб Сергей