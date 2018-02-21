Звезду "Маргоши" Марию Берсневу не узнали без макияжа
Звезду сериала "Маргоша" Марию Берсневу фанаты на новом фото в Сети не узнали. Актриса предстала перед фолловерами без макияжа, но не все поклонники оценили такой образ звезды.
На снимке в Instagram Берсенова предстала на зимней улице. На лице актрисы минимум макияжа, в качестве верхней одежды она выбрала светлую куртку, а голову прикрыла белым капюшоном с "ушками". Снимок получился интересным и нежным.
Тем не менее, отметили многие фолловеры, на фото звезду не узнать. Но некоторым минимум макияжа на лице понравился, а другие заявили, что выглядит "Маргоша" старше своих лет. Тем не менее, за небольшой период времени публикация собрала несколько тысяч "лайков".
На снимке в Instagram Берсенова предстала на зимней улице. На лице актрисы минимум макияжа, в качестве верхней одежды она выбрала светлую куртку, а голову прикрыла белым капюшоном с "ушками". Снимок получился интересным и нежным.
Тем не менее, отметили многие фолловеры, на фото звезду не узнать. Но некоторым минимум макияжа на лице понравился, а другие заявили, что выглядит "Маргоша" старше своих лет. Тем не менее, за небольшой период времени публикация собрала несколько тысяч "лайков".
Автор: Джанабилова Татьяна П