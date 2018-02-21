В Госдуме приняли закон, позволяющий платить военным в валюте
Депутаты Госдумы в третьем последнем чтении приняли закон, позволяющий военным платить в иностранной валюте. Подобные выплаты касаются военнослужащих, которые проходят службу за рубежом.
Кроме военных, закон распространяется на дипломатов, которые принимают участие в операциях заграницей. Решение о выплате зарплат в валюте принимается должностным лицом, направившим их в другое государство.
Ранее получать зарплату в валюте разрешили российским рабочим в других странах на основе трудового договора. Принятые изменения в Трудовой кодекс были подписаны Владимиром Путиным 5 февраля.
До этого российские рабочие могли получать вознаграждение только в рублях. В правительстве подобный порядок дел посчитали неудобным и экономически необоснованным.
Кроме военных, закон распространяется на дипломатов, которые принимают участие в операциях заграницей. Решение о выплате зарплат в валюте принимается должностным лицом, направившим их в другое государство.
Ранее получать зарплату в валюте разрешили российским рабочим в других странах на основе трудового договора. Принятые изменения в Трудовой кодекс были подписаны Владимиром Путиным 5 февраля.
До этого российские рабочие могли получать вознаграждение только в рублях. В правительстве подобный порядок дел посчитали неудобным и экономически необоснованным.
Автор: Сергей Сидорин