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Хакеры использовали облачные сервера Tesla для майнинга криптовалют
Хакеры использовали облачные сервера компании Tesla для майнинга криптовалют. Уязвимость найдена в программном обеспечении Kubernetes. Сведения предоставили специалисты из компании RedLock, занимающейся кибербезопасностью.

Хакеры использовали облачные сервера Tesla для майнинга криптовалют


Хакерам удалось встроить вредоносный код и в хранилище телеметрических данных Amazon S3, но представители Tesla говорят клиентам, что их персональные данные угроза не затронула, так как атака совершена только на тестовые автомобили.

Ранее хакеры задействовали под майнинг сервера производителей SIM-карт Gemalto и страховой компании Aviva. Атака производилась аналогичным способом. Сумма ущерба не называется.

Ранее киберпреступники начали майнить биткоины при помощи бытовой техники.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:00
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