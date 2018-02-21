Курганские мясники предоставляют скидки бывшим заключенным и военнослужащим
В одном из магазинов города Кургана предоставляется скидка лицам, отслуживших в армии определенный срок или находившихся в местах заключения. Объявление с соответствующим текстом размещено в аккаунте торгового заведения в социальной сети «ВКонтакте».
Акция получила наименование «Служивый сиделец», она приурочена ко Дню защитника Отечества, мероприятие предполагают провести 23 февраля. Граждане, имеющие на руках военный билет или справку о судимости, получают скидку на уровне 23% на все виды шашлыка. Представители магазина подчеркнули, что льготная акция охватывает также лиц, ощущающих себя «настоящими мужчинами». Организаторы акции обещают и впредь проводить подобные мероприятия, включая «нестандартные розыгрыши местных призов».
В одном из комментариев к посту внесено предложение сделать дополнительные скидки для тех, кто находился в исправительных колониях не менее 10 лет - им необходимо увеличивать скидку на 10%, рекомендуют пользователи.
Акция получила наименование «Служивый сиделец», она приурочена ко Дню защитника Отечества, мероприятие предполагают провести 23 февраля. Граждане, имеющие на руках военный билет или справку о судимости, получают скидку на уровне 23% на все виды шашлыка. Представители магазина подчеркнули, что льготная акция охватывает также лиц, ощущающих себя «настоящими мужчинами». Организаторы акции обещают и впредь проводить подобные мероприятия, включая «нестандартные розыгрыши местных призов».
В одном из комментариев к посту внесено предложение сделать дополнительные скидки для тех, кто находился в исправительных колониях не менее 10 лет - им необходимо увеличивать скидку на 10%, рекомендуют пользователи.
Автор: Семен Зайцев