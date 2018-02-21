В Бурятии постояльца дома престарелых довели до истощения с инсультом
В Бурятии постоялец дома престарелых был доведен до инсульта, утверждают его родственники. Мужчине предоставляли большие дозы снотворного, из-за чего он регулярно спал и пропускал приемы пищу. Работники СКР инициировали проверку по факту случившегося.
Как сообщают местные СМИ, родственники мужчины после пережитого постояльцем дома престарелых инсульта его отправили в частный пансионат в целях реабилитации.
«У него диагностировали повторный инсульт, из-за чего он был повторно госпитализирован», — сообщается в СКР.
По завершению расследования будет дана оценка действий всех фигурантов этого дела.
Как сообщают местные СМИ, родственники мужчины после пережитого постояльцем дома престарелых инсульта его отправили в частный пансионат в целях реабилитации.
«У него диагностировали повторный инсульт, из-за чего он был повторно госпитализирован», — сообщается в СКР.
По завершению расследования будет дана оценка действий всех фигурантов этого дела.
Автор: Валерий Антонов