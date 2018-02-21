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exclusive / Общество

В Сети поглумились над плохой презентацией Пентагона в Power Point
Журналисты портала Motherboard обнаружили в архиве презентацию Пентагона, сделанную в программе Power Point. По словам пользователей, они никогда не видели ничего более ужасного.

В Сети поглумились над плохой презентацией Пентагона в Power Point


Как отмечают представители СМИ, Пентагон представляет собой не только военную структуру США, но и обширный бюрократический аппарат, заполненный специалистами среднего звена, которые занимаются составлением самых различных презентаций.

По словам юзеров, никто так плохо не делает презентации PowerPoint, как сотрудники Пентагона. По наблюдениям журналистов, они представляют собой сплав «высоких технологий и банальной графики». Особенно сильно страдает визуализация.

Автор находки отмечает, что более интересным является содержание презентаций. На одном из слайдов находятся просторечные названий ЛСД, а на другом показывается, как поступать с птицами, врезающимися в самолеты Минобороны США.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:05
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